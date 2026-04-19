◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、甲子園カメラマン席の転落対策の必要性を訴えた。試合前練習後に「普段、守っていないと気づきづらい。僕らはある程度分かっているけど、危ない。球団とも話し合いたい」と警鐘を鳴らした。１８日の中日戦（甲子園）で、３回に三塁ファウルゾーンへの飛球を追いかけた中日の三塁手・福永が捕球を試みた際に、カメラマン席へ転落。頭部からの出血が