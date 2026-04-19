◆米大リーグエンゼルス―パドレス（１８日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が、本拠のパドレス戦で５度目の先発で初めて６回まで４安打８三振の無失点。打線の援護がないものの初勝利を目指して今季ベストピッチングを見せている。菊池は昨季、初勝利は１１試合目と時間がかかった。それでも１０試合のうち６試合が６イニング以上投げていたのに対し、今季はこれま