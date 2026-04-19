演歌歌手の藤あや子が、故郷の秋田県仙北市角館町に里帰りしたことを明かした。１８日に「角館の桜」と題してインスタグラムを更新し、「父の命日に合わせて里帰りしてきました」と報告。「去年は雷雨の中での三十三回忌法要で桜も全然咲いていなかったのですが今年はちょうど満開で最高でした桧木内川堤や武家屋敷、、、やっぱり故郷の桜は沁みますお土産もたくさんＧＥＴ角館銘菓のなると餅福進堂の羊羹進藤昆布の