◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＣＫの流れからＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。＊＊＊採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・５】交代の度にギアを上げた鹿島と、後退した浦和と。カード１枚目を切った後半１９分以降はシュートすら打たせずＧＫ早川友基【６・５】シュートコース