皐月賞・Ｇ１が行われる４月１９日の中山競馬場の芝コースは、前日に引き続き「良」のコンディションでスタートした。３回中山開催最終週の今週からＣコースを使用しており、傷んだ部分がカバーされて芝は全体的に良好な状態となっている。皐月賞と同じ芝２０００メートル戦だった中山４Ｒ・３歳未勝利（１６頭立て）は、３番人気でＶのウェイクフィールド（牡、美浦・嘉藤貴行厩舎、父キズナ）が、勝ち時計２分０秒４（良）を