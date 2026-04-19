◆米大リーグロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、９回の５打席目に右前安打を放ち、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５０」に更新した。初回の１打席目は敵失、８回の４打席目は捕手の打撃妨害で“出塁”したが、相手のミスによるもの