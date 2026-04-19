４月１９日の福島４Ｒ・３歳未勝利で小林美駒騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝は、アラクラン（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父リアルスティール）に騎乗し、押し切り勝ち。１Ｒ（ヨドノティアラ）、２Ｒ（ベルソテイラ）に続く、自身の騎乗機会３連勝を決めた。初コンビとなったアラクランを２番手から２着に１馬身差をつける勝利に導き、「少しずつ馬も成長していると厩舎サイドからは聞いていて、今回はチークピーシーズを試した