◆米女子ゴルフツアーＪＭイーグルＬＡ選手権第３日（１８日、カリフォルニア州エルカバレロＣＣ＝６６７９ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、１打差２位から出た岩井千怜（ホンダ）は１バーディー、４ボギーの７５と落とし、通算１０アンダーでトップの金世煐（韓国）と５打差の１０位に後退した。ホールアウト後に「気持ちもスイングも（今大会で）今日が一番良かったと思うが、ゴルフは難しいなと改めて