俳優・武田真治（53）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後7・54）に出演。結婚の裏話を語った。武田真治の妻は22歳下のモデル、静まなみ。この日の共演者ケンドーコバヤシも妻が20歳下、MC・黒田有も19歳下。大きく年齢差があるお相手のと晩婚、という共通点がある。2020年に結婚した武田は、結婚願望が「少なかったと思います」。だが、「週刊誌に追いかけられたんですね、新しい恋人ができた、と」と回想。