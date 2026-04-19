「阪神−中日」（１９日、甲子園球場）試合前練習中に三塁カメラマン席に甲子園球場長、球場担当者、球団幹部、阪神園芸のスタッフが集結。今後の対応を協議した。甲子園球場を本拠地とする阪神で三塁を守る佐藤輝明内野手も胸中を吐露。「やっぱ危ないのでね。あれはちょっと球団とも話しながらね、やりたいと思います」と話した。前日の試合で三回に佐藤輝の飛球を追って中日の三塁手・福永がカメラマン席に頭から落下。