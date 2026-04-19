阪神の佐藤輝明内野手(28)が19日、前日の中日戦（甲子園）の3回に中日・福永が三塁ファウルゾーンの飛球を追ってカメラマン席に頭から転落して負傷したことに関して言及。同じ三塁を守る者として事故のリスクを減らすことを願った。「普段守っていないと、（距離感などは）なかなか気付きづらいので難しかったと思います。僕らはある程度分かっているんで、それでもやっぱり危ないんでね。あれはちょっと球団とも話しながらや