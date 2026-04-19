◇インターリーグブルージェイズ 2―6 ダイヤモンドバックス（2026年4月18日フェニックス）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で先発。4打数2安打1打点2三振で、試合前は.118だった打率を.205まで戻した。2回先頭打者の第1打席で、14日（同15日）のブルワーズ戦4試合ぶりの安打となる右前打。外へ逃げるスライダーが止めたバットに当たってし