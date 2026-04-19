中日は１９日、福永裕基内野手の出場選手登録を抹消した。脳しんとう特例措置が適用され、ブライト健太外野手が代替指名選手となった。福永は前日に行われた阪神戦で、三回２死二塁、佐藤輝が放った三塁ファウルグラウンドへの飛球を追ったが、カメラマン席に頭から落下。状態を見た福家三塁塁審がすぐさま担架を要請し、球場は騒然となった。その後、担架に乗せられ三塁側スタンドとアルプス席の間の通路から搬送された。そ