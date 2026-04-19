ラッパーのAwichが、23日発売のフィットネス総合誌『Tarzan』924号（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。【写真】二の腕全開！肩出しセクシードレスで登場したAwich今号は、自宅トレーニング特集、Awichは引き締まったボディ＆腹筋を披露する。また、インタビューでは、毎日走る理由や、運動習慣を途切れさせない工夫など、ボディメイクの先にあるウェルビーイングなライフスタイルを明かす。■Awichコメント「私、感覚派じゃ