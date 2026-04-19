アスレチックス戦の7回、2試合連続の本塁打となる7号ソロを放つホワイトソックス・村上＝サクラメント（共同）【デンバー共同】米大リーグは18日、各地で行われ、ドジャースの大谷はデンバーでのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、九回に右前打を放って昨季から50試合連続出塁となった。4打数1安打。チームは3―4で敗れ、連勝が4で止まった。ホワイトソックスの村上はアスレチックス戦に「2番・一塁」で出場し、七回に