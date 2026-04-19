アメリカとイランの停戦期限が迫る中、イランがホルムズ海峡の封鎖を表明するなど双方の駆け引きが続いています。イラン革命防衛隊は18日、ホルムズ海峡を封鎖したとしたうえで、接近する船舶は敵への協力とみなし、標的になると警告しました。こうした中、複数のインドメディアは、インド船籍の船舶2隻がホルムズ海峡でイランの艦艇から銃撃を受けたと報じました。トランプ大統領：イランとの協議は順調だ。少し調子に乗る場面も