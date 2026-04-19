33歳まで舞台俳優を生業とし、デジタル業界に転身。一方でモンブランが好き過ぎて、「日本モンブラン協会」を立ち上げてしまった大坪直哉さん。甘いものをこよなく愛しながら、国際公認ヘルスコーチとして自身も体を鍛え、筋肉とも向き合っています。大坪さんが探求しているモンブランの奥深さについて綴ります【写真】鍛え上げられた大坪さんの肉体* * * * * * *ロミジュリは、どうやってもロミジュリ初めまして。モンブランが好