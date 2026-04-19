任期満了に伴うさぬき市長選挙がきょう（19日）告示され、これまでに現職1人、新人2人のあわせて3人が立候補しています。（午前11時50分現在） 【写真を見る】さぬき市長選挙が告示現職1人、新人2人の計3人が立候補26日投開票【19日・午前11時50分現在】 さぬき市長選挙に立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属で、新人の名和京太郎氏、現職の大山茂樹氏、新人の三木重昌氏の3人です。立候補の受付は午後5時までです。