JR西日本が、ゴールデンウィーク期間中の指定席の予約状況をまとめました。混雑のピークは、下りが5月2日、上りが5月5日となる見通しです。 混雑ピークはいつ？今年のGW期間の新幹線・特急の指定席予約数は昨年より増【JR西日本】 指定席予約数は昨年より増 JR西日本によりますと、今月（4月）24日から来月（5月）6日までの13日間で、新幹線と在来線をあわせた全体の指定席予約数は約104万7000席と、