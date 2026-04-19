10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。第18話あとは弁護士を通して【アカリの気持ち】【編集部コメント】ミサトさんの他人事口調……アカリさんに言われて、さすがにミサトさんも少し