タレントの小島瑠璃子さんが18日、自身のインスタグラムを更新。ピンク色を更に濃くしたというヘアスタイルを披露しました。 【写真を見る】【 小島瑠璃子 】 「髪をさらに濃いピンクにして（！？）エネルギーチャージ」最新ショット公開花粉症デビューで「毎日目頭が尋常じゃなく痒すぎ」小島瑠璃子さんは「桜は少し恋しいけれど髪をさらに濃いピンクにして（！？）エネルギーチャージ」と綴ると、写真をアップ