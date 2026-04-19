闇バイトで知り合った少年らに女性宅から現金を盗むよう指示したとして、大学生の男が逮捕されました。 逮捕されたのは大阪府河内長野市に住む大学生・中須賀惇輝容疑者（２０）です。 中須賀容疑者は先月２６日、闇バイトで知り合った１６歳の少年２人と大阪市浪速区にある女性宅に侵入し、現金数万円を盗んだ疑いがもたれています。 実行役の少年２人はすでに逮捕されていますが、中須賀容疑者は“指示役”とみられて