◇ナ・リーグドジャース3―4ダイヤモンドバックス（2026年4月18日デンバー）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）のロッキーズ戦に会見に応じ、連続試合出塁を50とした大谷翔平投手（31）の記録に関して言及した。先頭打者として迎えた初回の第1打席は初球を打ち、一ゴロ失策で出塁。次打者・タッカーの右越え2ランで先制のホームを踏んだ。失策は記録上、出塁とはカウントされず、3―4で迎え