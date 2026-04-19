香港ジョッキークラブは19日、香港チャンピオンズデー（26日、シャティン）に出走予定の日本馬がこの日、早朝に香港に到着したと発表した。ジャンタルマンタル（牡5＝高野）、ジューンテイク（牡5＝武英）、ジョバンニ（牡4＝杉山晴）の関西馬3頭は関西空港発、サトノレーヴ（牡7＝堀）、シュトラウス（牡5＝武井）、マスカレードボール（牡4＝手塚久）の関東馬3頭は成田空港発のフライトで現地に入った。関西馬3頭は当初、