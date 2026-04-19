■MLBロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日、クアーズ・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）は敵地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で先発出場。9回の第5打席でこの日、初安打となるライト前ヒットを放ち、連続試合出塁の日本人最多記録も「50」に伸ばした。これで大谷は、1900年から1901年にかけて達成したウィリー・キーラーの球団歴代3位タイの記録に並んだ。大谷は1回の第1打席は、初球を打って一ゴロ。しかし、相手の