岐阜県飛騨市で伝統の「古川祭」が始まりました。 【写真を見る】飛騨伝統の「古川祭」 絢爛豪華な屋台が一堂に からくり奉納や子ども歌舞伎も 300年以上の伝統があり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「古川祭」。絢爛豪華な9台の屋台が曳き揃えられ、からくり人形の奉納や子ども歌舞伎が披露されました。 19日夜には裸男たちが力強い太鼓の音を響かせる祭りの呼び物「起し太鼓」が行われます。