テレビ朝日「仮面ライダーガヴ」で主人公・ショウマ/仮面ライダーガヴ役を演じた俳優の知念英和（21）が19日、初のカレンダー発売を記念した囲み取材を行った。現在ハマっている干し芋への愛を熱く話した。4月始まりのカレンダーにちなみ、自身が4月から始めたことを聞かれ「干し芋にハマり始めた。一番全国でおいしい干し芋を探したいと思っている」と告白した。干し芋愛を語る口調はどんどん熱を帯びていき、「なんで気付か