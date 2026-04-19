きょう（19日）未明、千葉県君津市の路上で男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として調べています。午前1時前、君津市北子安の路上で、「人が倒れている」と通行人から通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは近くに住む千田辰也さん（66）で、意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。現場には、車のライトのカバーとみられる破片が散乱