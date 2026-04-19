「エンゼルス−パドレス」（１８日、アナハイム）エンゼルスの菊池雄星投手が五回２死二塁の場面でパドレスのクロネンワースの顔面付近に死球を当ててしまい、球場が騒然となった。クロネンワースに投じた９７マイルが抜け球となり、顎付近をかすめる形になった。その場に倒れ込み、菊池はすぐさま帽子をとった。クロネンワースは打席に座り込み、エンゼルスの選手達も心配そうに見つめた。その後、状態を確認しながら立ち