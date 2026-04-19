北朝鮮は19日朝、複数の弾道ミサイルを発射し、いずれも日本のEEZ（排他的経済水域）の外側に落下したとみられます。防衛省によりますと、複数の弾道ミサイルは午前6時過ぎに北朝鮮の東岸付近から発射され、その後日本のEEZの外側に落下したとみられます。現時点で、航空機や船舶への被害は確認されていません。政府は、「情報の収集・分析および警戒・監視に全力をあげる」などとしています。今回の弾道ミサイル発射の狙いについ