ＮＨＫ大阪放送局は１７日、同局制作の夜ドラ「ラジオスター」（月〜木午後１０時４５分＝総合）に多田豊役で出演中の俳優・大八木凱斗のコメントを発表した。同作の舞台は、震災後の石川・能登。大阪からやってきたボランティア柊カナデ（福地桃子）が始めたラジオ番組をきっかけに名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマだ。大八木演じる多田は、リクト（甲斐翔真）の同級生。天然かつ