元徳島県警捜査一課の秋山博康氏が１９日放送の「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演。京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件で、父親の安達優季容疑者が遺体を複数の場所に遺棄した疑いがあることについて言及した。報道によると、安達容疑者は遺体を山林に遺棄する前に、別の場所に複数の場所に遺棄した疑いがあるという。番組に出演していたタレントの?ゆうちゃみ?こと古川優奈からは「遺体