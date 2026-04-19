【モデルプレス＝2026/04/19】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。親子遠足の日の手作り弁当を公開した。【写真】46歳フリーアナ「手が込んでる」“新幹線おにぎり”＆おかずたっぷりの遠足弁当◆宮崎宣子、親子遠足の日のお弁当披露宮崎は「今日は親子遠足なので、おかずメインで、新幹線おにぎり」と記し、お弁当の写真を投稿。イエローの弁当箱には、唐揚げ