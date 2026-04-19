【モデルプレス＝2026/04/19】元櫻坂46の渡辺梨加が4月19日までに、自身のInstagramを更新。ランニングを楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】新婚の30歳元櫻坂46「変わらずスタイル良すぎる」美脚スラリのショーパン姿◆渡辺梨加、美脚際立つランニングスタイル披露渡辺は「鎌倉を走りました」と報告し、複数枚の写真を投稿。「空気が気持ちいい季節で幸せ」とつづり、黒のキャップにパーカー、ショートパンツを合わせ