ハンブレッダーズのロックンロールと共に、遥かなる銀河へ。「地球から銀河系をドライブし、帰ってくるまでの車内で流れるプレイリスト」というコンセプトを掲げた5thフルアルバム『GALAXY DRIVE』を1月にリリースしたハンブレッダーズ。彼らは、2月から、全国10都市の"惑星"を巡る初の全国ホールツアー『ハンブレッダーズ ワンマンツアー ”2026年 銀河の旅”』に繰り出し、3月18日、ツアーファイナルの舞台である東京ガーデンシ