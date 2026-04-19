高知県内にあるすべての酒造メーカーの新酒を味わう「土佐新酒の会」が4月17日に高知市で開かれました。「土佐新酒の会」はその年の新酒を味わい、日本酒に親しみを持ってもらおうと、高知県酒造組合が毎年企画しています。17日、高知市のホテルで開かれた会には約600人が集まり、県内19の蔵元が丹精込めて作った100種類を超える新酒を味わいました。県酒造組合によりますと、今年の新酒は物価高騰の影響で蔵元が酒米