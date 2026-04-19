◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島の秋山翔吾外野手が１９日、広島県内に住む、ひとり親家庭１０組２６人を球場に招待した。西武時代の２０１５年に始め、広島では４年目。１９年にはプロ野球人の社会貢献活動を表彰する報知新聞社制定「ゴールデンスピリット賞」を受賞した。この日は試合前練習後に交流。丁寧にサインや写真撮影に応じ、一人ひとりと言葉を交わした。ひとり親家庭に育