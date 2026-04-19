◆米大リーグエンゼルス―パドレス（１８日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が、本拠のパドレス戦で今季５度目の先発し、５回まで４安打６三振の無失点。打線が４回まで援護がないものの初勝利を目指す。菊池は昨季、開幕１０試合で白星なしの４敗を喫しており、昨年に続いて初白星に苦労している。昨季はそれでも１０試合のうち６試合が６イニング以上投げていたのに