朝ドラに３度出演した元人気子役が、高校生になったことを報告した。１８日に自身のインスタグラムを更新し「高校生活がはじまりました！とっても楽しく、笑顔いっぱいで高校生をスタートすることができています」と伝えたのは、女優の稲垣来泉（くるみ）。「いまだからできる沢山のことを全力で楽しみながら経験したい。過去の自分に尊敬してもらえる人を目指して頑張ります！」と高校生活の目標をつづった。稲垣は４歳から