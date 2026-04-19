◆明治安田Ｊ２、Ｊ３百年構想リーグ▽第１１節福島―岐阜（１９日・とうほう・みんなのスタジアム）福島―岐阜戦の先発が発表され、元日本代表ＦＷ三浦知良が開幕戦（２月７日・甲府戦）以来となる先発メンバーに名を連ねた。今季福島に加入したカズは、ここまで先発して前半２０分までプレーした甲府戦、途中出場した３月８日の長野戦の２試合に出場。約２か月半ぶり、５９歳となってからは初となる先発で、Ｊリーグの最年長