◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス最終日（１９日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。ともに首位で出た鈴木愛（セールスフォース）と高橋彩華（サーフビバレッジ）が９番までに３つ伸ばし、通算１３アンダーで並んで折り返した。４番パー５でそろってバーディー。鈴木が６番でも伸ばし抜け出したが、高橋が７、８番を連続バーディーとし逆転した。鈴木は７番で５メート