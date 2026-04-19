19日の福島4R・3歳未勝利戦で3番人気アラクラン（牡＝田村、父リアルスティール）が2番手から押し切りVを飾った。1、2Rも制していた小林美駒（21＝鈴木伸）は、これで騎乗機会3連勝。19年10月5日の新潟で藤田菜七子さんがマークしたJRA女性騎手騎乗機会連勝記録に並んだ。小林美は「3〜4角でモサッとしてトモの緩さを感じたが、直線はもう一回手前を替えて頑張ってくれた」とレースを回顧。続けて「うまくいく時はうまくいくし