4人組女性アイドルグループ「わーすた」の松田美里（26）が19日、都内で2nd写真集「想いごと」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。昨年11月に常夏の楽園・グアムで4日間撮影。同所を訪れるのは初めてで「撮影が終わってからはチームの皆さんとババ抜きしたり、おいしいご飯を食べたり。つい夜ふかししてしまいました」と笑みがこぼれた。お酒好きなことでも知られており「グアムで飲みました」とうれしそうに報告。現地