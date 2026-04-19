北朝鮮がけさ弾道ミサイルを発射しました。午前6時20分ごろ、北朝鮮が弾道ミサイルを複数発射したと防衛省が発表しました。ミサイルは朝鮮半島の東岸付近、日本のEEZ=排他的経済水域の外に落下したと推定されていて、日本の船などに被害はないということです。韓国軍の合同参謀本部によりますと北朝鮮東部・新浦付近から短距離弾道ミサイルが数発、発射され、およそ140キロ飛翔したとみられるということです。