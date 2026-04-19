「ロッキーズ４−３ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャースは痛恨の逆転負けで連勝が４でストップ。大谷翔平投手は九回２死から右前打を放つなど４打数１安打で、連続試合出塁記録を「５０」の大台に乗せたが、勝利には結びつかなかった。土壇場の九回だ。２死から代打スミスが内野安打でつないだ。ここで打席に入った大谷。３球目を振り抜くと打球は一、二塁間を破った。連続試合出塁記録を「５０」に伸ばし、球団では