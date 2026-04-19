◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第11節福島―岐阜（2026年4月19日とうスタ）J3福島は19日、ホームで岐阜戦に臨む。試合に先立ってメンバーが発表され、今季から加入したFW三浦知良（59）がスタメン入りを果たした。2月7日の開幕戦以来のスタメン。カズが今季初ゴールを決めれば、J2横浜FC時代の17年3月12日にマークしたJ最年長得点記録「50歳14日」の大幅な更新となる。5季ぶりにJリーグ復帰を果たしたカズは、2月7日の