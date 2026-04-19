長野県北部で最大震度5強を観測した地震から一夜明け、県が被害の確認を進めています。震源に近い長野県大町市の温泉施設では、販売コーナーの商品が落下し、温泉を送るパイプがずれて水漏れする被害も確認されました。施設の支配人「部品を取り寄せたりしなくちゃいけない。きのうのうちに直らなかった」きのう、長野県内では強い地震が相次ぎ、大町市で最大震度5強、長野市で震度5弱を観測しました。これまでにけが人は確認され