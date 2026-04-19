歌手の工藤静香さんが4月18日、自身のインスタグラムを更新。複数のファッション写真を投稿し、話題を呼んでいます。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「10年20年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです」長年愛用するアイテムを活かしたパンツコーデを披露投稿で工藤さんは「10年20年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです。パンツばかりファッション笑」とコメントしており、長年大切に使って