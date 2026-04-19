イランの革命防衛隊は、アメリカが海上封鎖を解除しなかったとし、ホルムズ海峡を再び封鎖すると主張しました。一方、アメリカ軍がイラン関連の船舶の取り締まりを強化するため準備を進めていると報じられました。イランの革命防衛隊は国営メディアを通じて声明を発表し、ホルムズ海峡を18日午後から再び封鎖すると主張しました。ホルムズ海峡についてイランのアラグチ外相は17日、停戦期間中、商船に対しては「開放される」と表明