現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』で車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」のエース・宮下涼を演じる山田裕貴のインタビューコメントが公開された。 参考：『GIFT』山田裕貴に引き込まれる車いすラグビーと宇宙物理学がつなぐ一人ひとりの物語 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体